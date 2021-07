, una seduta al mattino e pomeriggio libero. Domani si riparte con la doppia seduta. Ecco il comunicato ufficiale.Un sole caldissimo ha accolto i bianconeri questa mattina sui campi del Training Center della Continassa, per l'unico allenamento previsto nella giornata di oggi.I ragazzi sono scesi in campo al mattino e dopo la consueta fase di riscaldamento hanno lavorato con la palla, andando sempre di più ad aumentare il ritmo e l'intensità, e focalizzando l'attenzione sulla tecnica, con particolare riferimento alla qualità, la velocità e la precisione dei passaggi e sull'occupazione del campo.Chiusura con la consueta partitella.Domani la settimana ricomincia come si è conclusa questa: lavorando in campo, in doppia sessione, con primo appuntamento fissato per tutti al mattino.