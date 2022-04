La Juventus domani sera scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Nel corso della conferenza stampa di vigilia Massimiliano Allegri ha svelato le condizioni di Arthur che domani non sarà della gara. Queste le sue parole:



ARTHUR - "Dopo l'allenamento deciderò. Arthur non recupera, speriamo con il Venezia. Gli altri non recupera nessuno, siamo i soliti. Dopo l'allenamento valuterò chi far giocare, ci sarà qualche cambio. A centrocampo devo vedere se Danilo ha recuperato e le condizioni degli altri".