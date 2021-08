che dovrà entrare nel vivo del mercato per quanto riguarda le entrate, ma lavorare con tempismo anche sulle uscite. La Juve, infatti, oltre al rinnovo di Dybala (a fine mese un nuovo appuntamento) e alla questione Locatelli ha un fronte aperto anche per uno dei giovani più interessanti che viene gestito tra prima squadra e Under 23: RaduDopo le tante proposte dall'estero, Lipsia su tutte, è arrivato il rinnovo con la Juventus, che ha frenato le richieste per un colpo a titolo definitivo, sostituite ora dalle trattative per il prestito. Come riportato da Daniele Longo di calciomercato.com,per provare a definire il passaggio di Dragusin in Sardegna in prestito secco o con diritto di riscatto e magari un contro-riscatto a favore dei bianconeri. Sul tavolo, come anticipato qualche giorno fa, anche il nome di, esterno classe 1999.