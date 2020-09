5









Dopo Higuain, anche Sami Khedira saluterà. Come riferisce Sky Sport, la dirigenza bianconera ha rotto definitivamente con il tedesco che perciò saluterà nel giro dei prossimi giorni: lunedì è la data in cui è fissato l’appuntamento per le firme sulla risoluzione del contratto. Sarà dunque domani l'ultimo giorno di allenamento per il centrocampista ex Real Madrid. Non partendo con la squadra nel pomeriggio, Khedira svuoterà l'armadietto mentre la squadra si prepara a raggiungere la Capitale. L'ultima pagina di un libro emozionante, nonostante il finale amaro: tra la Juventus e Sami è finita. Forse nel peggiore dei modi. Ma quanti alti, e quanti bei ricordi...