Come raccontato da Repubblica, domani Wojciechsi presenterà al J Medical per le visite di rito prima di aggregarsi al gruppo guidato da Massimiliano Allegri. "Quattro splendide stagioni dalla mia prima firma con questo club - aveva scritto "Tek" sul suo ritorno a Torino, affidandosi ai social -. Sono eccitato da quello che succederà questa stagione". Per Repubblica, lo è anche per il ritorno di Allegri, "che ridarà serenità al portiere, quindi una nuova rincorsa allo scudetto, sfuggito di mano alla Juventus nella scorsa stagione. Come tanti palloni passati dalla zona di Szczesny, pronto però a riprendersi il ruolo da protagonista interpretato con il tecnico livornese".