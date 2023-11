Se oggi è stato il giorno di Manuel, venerdì sarà quello di Nicolò. Tutto pronto in casa Juve per un altro annuncio: quello del rinnovo di contratto di Fagioli appunto. Che si lega al club bianconero fino al 30 giugno 2028, con uno stipendio che salirà a circa 1,5 milioni netti. Un bel segnale da parte del club bianconero, che dimostra con i fatti di voler restare vicino a Fagioli e di puntare su di lui anche per il futuro nonostante l'ormai nota squalifica.