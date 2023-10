Come racconta il Corriere dello Sport, domani sarà invece il giorno della verità per, il giorno delle contro-analisi che dovranno confermare, o meno, la sua positività al testosterone riscontrata dopo un controllo al termine di Udinese-Juve del 20 agosto scorso. E’ il passaggio chiave per il destino di Paul, anche perché, stando alla casistica, l’ipotesi di un ribaltamento del primo esito appare molto remota, considerando che le controanalisi si effettuano sullo stesso campione di urine che ha fatto emergere il primo verdetto.