L'avventura alla Juventus di Luca Pellegrini sta per iniziare ufficialmente. Il giovanissimo talento classe 1999 proveniente dalla Roma si sottoporrà domani alle visite mediche a Vinovo prima di firmare il contratto che lo vincolerà alla Vecchia Signora. L'azzurrino sarà il vice di Alex Sandro qualora l'esterno brasiliano venga confermato. In alternativa, si profila un possibile prestito per il ragazzo con lo scopo di fargli fare esperienza.