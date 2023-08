Dopo averlo corteggiato per settimane, la Juventus deve dire definitivamente addio anche a Frank Kessie, che raggiunge Milinkovic-Savic all'Al-Hilal. Proprio loro, infatti, sono stati i primi due profili selezionati da Madama per rinforzare il centrocampo, ma stando a quanto riportato da Relevo, quella di domani sarà la giornata dell'annuncio ufficiale del trasferimento dell'ivoriano in Arabia.