Un giorno di riposo, per la Juventus. I giocatori bianconeri, dopo l'amichevole di ieri contro la Triestina (decisa da una prodezza di Paulo Dybala), riprenderanno solo domani gli allenamenti nel centro sportivo della Continassa. A dirigerli ci sarà Maurizio Sarri, ormai ripreso quasi completamente dal brutto virus che l'ha colpito nei giorni scorsi. Appuntamento alle 17 al training center, mentre l'arrivo dei bianconeri è previsto un'ora prima della seduta. Come sempre, si attendono tanti tifosi all'esterno dei cancelli di via Druento...