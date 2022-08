La Juventus torna ad allenarsi domani alla Continassa dopo due giorni di riposo. I bianconeri ricominceranno a preparare l'impegno di Ferragosto allo Stadium contro il Sassuolo - prima di allora altre due amichevoli - ma lo farà in piena emergenza: oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge, ci sono gli infortuni di Pogba, McKennie e Aké, Saranno out anche squalificati Kean e Rabiot, mentre sono da valutare le condizioni di Szczesny e De Sciglio. Il portiere si è fermato nelle ultime ore delle tournée americana per un affaticamento all’adduttore, mentre il terzino non ha partecipato per un problema muscolare.