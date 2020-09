Il colpo, l'ufficialità, gli allenamenti e ora la presentazione. Arthur Melo è entrato a pieno nel mondo Juve e domani parlerà per la prima volta da bianconero di fronte alla stampa. Appuntamento alle 15 per la conferenza di presentazione, nel quale l'ex Barcellona potrà raccontare le sue sensazioni sull'arrivo a Torino e i suoi obiettivi con la maglia bianconera. Appuntamento su ilBiancoNero.com per la diretta.