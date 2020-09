Ha fatto tutto in fretta, per tornare, per essere subito a disposizione. Alvaro Morata è da poco più di 30 ore un nuovo giocatore della Juve e sarà presentato a Torino nella giornata di domani, venerdì 25 settembre, alle ore 14.30. La conferenza sarà trasmessa in diretta su Juventus TV, con diretta testuale su IlBianconero.com. Lo spagnolo è arrivato in prestito oneroso, 10 milioni, con riscatto fissato a 45 milioni e con la possibilità di estendere di un anno il suo contratto temporaneo. Pur di tornare in bianconero si è tagliato l'ingaggio e guadagnerà 5 milioni di euro a stagione più bonus. Ora è pronto a vivere una nuova storia bianconera.