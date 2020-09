Primi giorni bianconeri per Weston McKennie, che dopo aver giocato la prima partita con la Juve nell'amichevole di ieri contro l'Under 23, domani verrà presentato alla stampa: l'appuntamento è alle 15.30, quando l'americano racconterà il suo arrivo in Italia e i motivi che l'hanno spinto ad accettare la Juventus. E' arrivato dallo Schalke in prestito per 4,5 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni più altri 7 di bonus.