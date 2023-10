È tutto pronto, o quasi, domani sera i riflettori del Pala Alpitour si accenderanno e sarà la festa della Juventus. Come riferisce La Stampa dalle ore 20.30, andrà in scena ‘Together, a Black and White Show‘ la festa dei 100 anni della Famiglia Agnelli alla guida della Juventus. Il pubblico sarà coinvolto in numerosi momenti artistici ed emozionali, per culminare in una grande partita di calcio a sette fra alcune delle leggende bianconere. La lista dei campioni presenti è lunga:. Sarà Cristinala madrina della serata, mentre la conduzione è affidata ad Andrea e Michele di Radio Deejay e Gabry Ponte darà vita ad uno spettacolare dj set a metà partita.