Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cherubini e Arrivabene domani mattina alla Continassa incontreranno l’agente dell’argentino, Jorge Antun, per l’ennesima puntata di una telenovela "partita come una storia d’amore e diventata man mano un giallo che potrebbe anche non avere un lieto fine". La Juve dovrebbe presentare un’offerta per un triennale da 7 milioni, più bassa e meno lunga rispetto all’accordo di ottobre. Toccherà a Dybala rispondere.