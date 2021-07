Come raccontato da Sky Sport, lae ils'incontreranno nella giornata di domani. L'ultima proposta dei bianconeri - ossia un biennale con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, oltre ai bonus - non era stato accettato dai neroverdi, che dovranno dunque rivedere i bianconeri.Entro domani, ladovrà migliorare la sua offerta così da accontentare il club rappresentato daaspetta notizie dalle sue vacanze e non vorrebbe rientrare dal ritiro del Sassuolo per poi andare a Torino, dove ormai si vede da un pezzo. Domani l'incontro tra le parti: può essere decisivo.