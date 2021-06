Fissato il vertice di mercato. Domani, la Juventus e Max Allegri saranno ancora insieme: meeting con Federico Cherubini e gli uomini mercato. C'è da discutere il futuro di tutti, compreso quello di Dybala e Cristiano Ronaldo.



LA SITUAZIONE - Come racconta Calciomercato.com, la linea guida è quella di snellire e ringiovanire la rosa. Si tenterà di abbassare poi il monte ingaggi e si ragionerà sui sacrifici. CR7? Il portoghese per Allegri è tra i sacrificabili, sia per esigenze di bilancio che di equilibri di spogliatoio. Max è ancora convinto di quanto disse nel 2019 ad Agnelli: “Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”. Ma serve l’offerta giusta. Psg e United ci sono. Se Ronaldo parte, si punta su Dybala, cioè sul rinnovo.



I CASI - Allegri vuole poi un regista e non è un caso che si sia tornato a parlare di Pjanic. Locatelli convince tutti, ma bisogna trovare una quadra col Sassuolo. Il tecnico pensa manchi un Pogba, mentre Chiellini rinnoverà. Più intricata la questione portiere, tema su cui verterà parte dell’incontro: la società vuole cogliere l'opportunità Donnarumma, ma bisogna prima trovare una sistemazione a Szczesny.