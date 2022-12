Il primo dei tre test prima di ricominciare il campionato è stato più che positivo per la Juventus visto il successo ottenuto contro l'Arsenal all'Emirates Stadium con tanti giovani in campoUn test quindi sulla carta più semplice rispetto a quello di Londra visto che i croati si trovano nelle ultime posizioni del campionato locale. Come contro i gunners,. Le assenze rimangono infatti tante tra infortuni e coloro che sono stati impegnati a lungo al Mondiale e che ancora devono tornare alla Continassa come Danilo, Alex Sandro, Bremer, Di Maria, Paredes e Rabiot.Quest'ultimo, è pronto a riprendersi la fascia sinistra di cui è diventato proprietario fin da subito.paradossale visto che è arrivato a pochi giorni dal debutto in campionato. Per Mckennie invece la situazione è differente; lo statunitense ha avuto più bassi che alti nei primi mesi e il mercato di gennaio potrebbe riservare novità sul suo futuroIntanto, Weston, torna a disposizione di Allegri per riconquistare uno spazio che sembra aver perso a favore dei giovani come Miretti e Fagioli.