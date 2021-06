Domani si parte. Il 1° luglio comincia la stagione 2021/22 della Juventus, quella della rivoluzione in società. Ecco perché sono attese alcune ufficialità nel management bianconero. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri e con l’addio di Fabio Paratici, la Juve ha cambiato pelle: ci sarà Federico Cherubini a capo del mercato, ma le figure nuove saranno parecchie. Il cambiamento principale riguarda il ritorno della figura dell’amministratore delegato: Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari, che prenderà il posto lasciato l'ultima volta da Beppe Marotta e Aldo Mazzia.



Uomo di fiducia di John Elkann e in ottimi rapporti con Andrea Agnelli, già incontrato in Philip Morris, si occuperà di coordinare le tre aree del club: sport, ricavi e servizi. Da domani scatterà ufficialmente anche la promozione di Federico Cherubini, accanto al quale dovrebbero crescere in responsabilità anche Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Under 23, e Matteo Tognozzi, scouting manager del settore giovanile. Entrambi possono essere promossi in prima squadra, scrive il Corriere dello Sport. Un ruolo più centrale dovrebbe averlo anche Marco Storari, che nell’ultimo periodo si è occupato della crescita dei giovani talenti della società.