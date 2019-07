Dopo il campo, le parole. Per capire cosa fare, per capire come affrontare l'ultimo mese prima della fine del mercato e dell'inizio della nuova stagione. Previsto per domani, al ritorno dalla tournée in Asia e alla fine dei due giorni di pausa concessi al gruppo, un incontro tra il tecnico della Juve Maurizio Sarri e il ds bianconero Fabio Paratici. Summit di mercato e parole per il futuro.