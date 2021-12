Domani, lunedì 13 dicembre, aci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, unico raggio di luce nella stagione opaca della Juventus. Tuttosport ha stilato la classifica delle probabilità per provare a capire quale potrebbe essere l'avversario della squadra di Allegri.I quarti di finale, in casa, non vengono raggiunti dal 2019, nell'ultima stagione del tecnico attuale: allora si impose l'Ajax, capitanata dal giovanissimo De Ligt.Domani, l'urna potrebbe regalare ai bianconeri avversari morbidi come il Salisburgo, o dannatamente forti come il. In mezzo ci sonoL'account statistico, @2010Misterchip, ha stilato le percentuali su quali avversari possano capitare alla Juve:sono appaiate a quota 18,71%, poi ilal 17,86% e ilal 15.08%. Si scende a quota 14,82% per le. Non resta che incrociare le dita.