Il primo match point è già domani: in caso di vittoria contro il Venezia all'Allianz Stadium e di mancato successo della Roma contro il Bologna - squadra che sta vivendo un periodo di ottima forma - la Juve potrebbe raggiungere il quarto posto, sinonimo di un piazzamento nella prossima Champions League, con tre giornate di anticipo rispetto allo scorso anno quando la qualificazione arrivò all'ultimo turno grazie anche al contestuale stop del Napoli sul campo del Verona. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, del resto, i conti sono presto fatti: i bianconeri sono a 66 punti e la Roma è staccata di otto lunghezze a quota 58, pertanto, per tenere vivo il sogno della coppa europea più importante, la formazione di Josè Mourinho dovrebbe necessariamente vincere.



Se l'obiettivo minimo non venisse centrato domani, comunque, la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe riprovarci venerdì sera: la 36^ giornata regalerà tuttavia una trasferta insidiosa, sul campo del Genoa in piena lotta salvezza, ma non meno complicata di quella che attenderà i giallorossi lunedì, dopo l'impegno in Conference League, allo Stadio Franchi contro la Fiorentina. Ma quest'ultima sfida - scrive ancora il quotidiano torinese - potrebbe essere ininfluente ai fini dell'accesso alla Champions: se i bianconeri, che devono però aver raccolto i tre punti con il Venezia, battono il Genoa, volano infatti a 72, e la Roma, a quota 61 per aver sconfitto il Bologna, non avrebbe più la possibilità, anche in caso di vittoria a Firenze, di agguantare Giorgio Chiellini e compagni.



C'è poi l'incognita Napoli, al terzo posto con una sola lunghezza di vantaggio sulla Juve che nelle ultime tre giornate ha rosicchiato sei punti: se la squadra di Luciano Spalletti non si rimette in carreggiata, potrebbe essere agganciata se non scavalcata, per un terzo posto che ora stuzzica, e non poco, dalle parti della Continassa, anche soltanto perchè vale 21.8 milioni di euro contro i 16.7 del quarto.