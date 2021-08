Questo si evince da quanto riportato da Sky Sport, secondo cui arriverà entro quel frangente la risposta del Sassuolo alla Juventus per il centrocampista. L'accordo economico complessivo è stato trovato, sulla base di 35 milioni di euro in totale. Lo scoglio rimane la formula: Carnevali chiede l'obbligo di riscatto incondizionato, mentre Cherubini mette sul piatto un diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. Sapremo dunque a breve, molto a breve, come andrà a finire.