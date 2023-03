in questa stagione. L’11 marzo il Consiglio di Stato respingeva l’istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che ha disposto la consegna della cosiddetta, a cui poi è seguita la consegna di un secondo documento. Così, i legali della Juventus hanno potuto visionare i carteggi tra la Covisoc e la Procura federale: il club non è citato, si parla di plusvalenze. Gli stessi legali, dopo averli studiati, decideranno se e come usare questi documenti per strutturare la difesa.Ma la Juventus potrà utilizzare le carte Covisoc il 19 aprile, giorno dell’udienza al Collegio di Garanzia del Coni?, quando il Consiglio di Stato si riunirà in un’udienza collegiale e, per l’appunto, deciderà se le carte Covisoc potranno essere utilizzate dalla difesa in sede processuale.La decisione può diventare storica e non influenzare solo la difesa della Juventus. Se il Consiglio di Stato decidesse l’ammissione delle carte Covisoc come atto d’indagine, infatti, questo riscriverebbe i confini tra giustizia sportiva e amministrativa e potrebbe portare ad una pioggia di ricorsi al Tar da parte di altri soggetti del mondo del calcio.