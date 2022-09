Domani in agenda c'è il Consiglio di Amministrazione della Juventus in cui verrà approvato bilancio 2021-22. Sarà il quinto bilancio consecutivo che chiude in rosso e domani emergerà con precisione l’ammontare del passivo del club, finora calcolato in base a quanto emerso dal bilancio semestrale di Exor, con una perdita che dovrebbe aggirarsi intorno a 250 milioni di euro. Come scrive Tuttosport, l’obiettivo della società, che ha varato un piano di sostenibilità per abbattere i costi, è quello di ridurre le perdite del 50% nell’esercizio 2022-23 e di arrivare a un rosso più accettabile l’anno successivo.