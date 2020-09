1











Perdita pesante per il bilancio della Juventus 2019-20: il risultato, ancora non ufficiale, è di circa -69 milioni di euro, come somma tra la semestrale della Juventus al 31 dicembre 2019 (-50 milioni) e la semestrale della controllante Exor (approvata oggi) che copre il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 e che riporta un rosso di 19 milioni per il club bianconero. L'esercizio verrà approvato dal cda della Juventus nella giornata di venerdì 11 settembre.