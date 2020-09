13









Da giovedì 1 ottobre si tornerà ad assaporare il gusto della Champions League. Stasera il programma prevede le ultime partite degli spareggi per decretare le 32 squadre che parteciperanno alla fase a gironi, che prenderà il via a partire dal 20 e il 21 ottobre. Domani, invece, il giorno in cui ogni partecipante conoscerà la sua sorte, ovvero il proprio gruppo. Sarà il momento dei sorteggi, che vedrà la Juventus posizionata in prima fascia, essendo la vincitrice del campionato nazionale. Ci sarà modo e tempo di riscattare la sciagurata uscita ai quarti di finale contro il Lione di neanche due mesi fa, intanto analizziamo fascia per fascia le possibili insidie che si possono paventare sul cammino europeo di Cristiano Ronaldo e compagni.