Si sta per completare il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri. Nella giornata di domani rientreranno a Torino i giocatori italiani reduci dagli impegni con la nazionale. Ovvero Chiesa, Miretti e Rovella. Discorso a parte per Bonucci, che sarà alla Continassa ma da domani inizierà la sua avventura da separato in casa.