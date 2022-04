La Fiorentina è la squadra contro cui Paulo Dybala è andato a segno meno. In nove scontri tra la Joya e la società toscana il numero 10 della Juventus è andato a segno per soltanto una volta. Domani sera sarà la partita di Dybala che dovrà cercare il riscatto contro i viola per migliorare questo dato. La rete è stata segnata il 13 dicembre 2015 in Serie A.