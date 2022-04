Domani sera alle 20.45 la Juventus sarà ospite del Cagliari. Durante la conferenza stampa consueta di viglia è stato chiesto a Massimiliano Allegri di svelare qualche dettaglio della formazione. Qui la conferenza stampa integrale. Occhi puntati su Federico Bernardeschi, su cui il tecnico toscano ha rivelato:"Bernardeschi? Dev'essere la partita giusta per tutti, ora non si può assolutamente scherzare. Mancano 7 partite, dobbiamo essere più precisi in fase offensiva, quelli fanno la differenza tra la nostra posizione in classifica e quelle davanti".