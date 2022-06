Juventus e Pogba, promessi sposi. Il ritorno del Polpo in bianconero non è più in dubbio da tempo, ma domani sarà la giornata dell'ultimo metro, dello scatto risolutivo verso il traguardo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, domani la dirigenza bianconera incontrerà l'agente Rafaela Pimenta per definire tutti i dettagli: balla ancora qualcosa sulla durata del contratto, da capire se la durata sarà di quattro anni o di tre con opzione per il quarto.



L'ARRIVO - Risolti gli ultimi dettagli, Pogba potrà sbarcare finalmente a Torino. Ma ci vorrà ancora qualche giorno di attesa: sempre secondo Sky Sport, l'arrivo del centrocampista francese è previsto tra il 5 e l'8 luglio, giorni in cui effettuerà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto.