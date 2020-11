2









Non c'è tempo da perdere. In campo e fuori. Domani arriverà una giornata molto importante sul caso Juve-Napoli: dopo un mese, infatti, arriverà l'udienza di appello, pezzo chiave per arrivare a una sentenza sulla gara non disputata lo scorso 4 ottobre. Non si arriverà forse a una decisione definitiva, ma a partire dalle 15.30 i giudici della Corte d'Appello Federale esamineranno le carte. La prima? La decisione del Giudice Sportivo che ha stabilito il 3-0 a tavolino per il club di Andrea Agnelli. LA MEMORIA DIFENSIVA - Il Napoli metterà in campo tutto quanto costruito in questi giorni: Grassani, l'avvocato di riferimento del club azzurro, porterà avanti la memoria difensiva. Più volte si è detto fiducioso sul ribaltamento della sentenza, per nulla scontato: il punto cardine della difesa del Napoli sta tutta nelle prime due disposizioni dell'ASL, già 'condizionanti'. E' probabile che la corte prenda più tempo per una decisione finale: se la decisione dovesse essere nuovamente "in favore" della Juventus (che non è parte attiva in questo processo, bensì "subisce" la sentenza) De Laurentiis può ricorrere agli organi giudicanti del CONI.