Andando a scorrere i precedenti tra Juventus e Spezia, fa scalpore un dato di certo poco comune quando si parla della Juve e delle sue avversarie: in gare ufficiali i bianconeri di Torino non hanno mai sconfitto i liguri! Ebbene sì, su appena 6 scontri diretti, di cui quattro nei campionati degli anni Venti (che ancora non si chiamavano Serie A e non erano a girone unico) si registrano 4 pareggi e 2 vittorie spezzine. Gli ultimi due match risalgono alla stagione in Serie B post Calciopoli. Stasera lo Spezia ha twittato ironicamente: "Ecco la nostra striscia da imbattuti con la Juve, speriamo di proseguirla...".