Domani mattina alle 10, ma non all'Allianz Stadium. Per la prima volta, come ricorda Tuttosport, l'assemblea degli azionisti della Juventus si terrà nella sede della Cotninassa.Per il quotidiano, non si parlerà del possibile allontanamento del responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici. "La verità è un'altra e ribalta qualsiasi aspettativa o previsione - le parole del quotidiano -: il dg bianconero resterà in sella e non perché non abbia ricevuto proposte interessanti in giro per l’Europa, ma perché al momento il matrimonio è felice da entrambi i fronti,Anzi, i prossimi discorsi saranno legati ai rinnovi di contratto dello stesso Paratici e di alcuni suoi collaboratori. Con Agnelli, il rapporto del capo dell'area sportiva sembra "solido e così è l'amore per il club".