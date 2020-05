2







Una giornata interlocutoria, praticamente d'attesa. La Juve, i suoi giocatori, riposa in attesa di avere ulteriori conferme sulla ripresa degli allenamenti di gruppo. Anche quest'oggi, incontri istituzionali in corso: l'intenzione del club è ovviamente quello di rispettare le normative in vigore, in attesa di capire se ci sarà un nuovo protocollo. Al momento, tutto tace. E tutti aspettano.



RONALDO - Gli allenamenti, nel mentre, continueranno a essere individuali: Sarri continuerà a gestire piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. Si ripartirà così, domani. In attesa che rientri Cristiano Ronaldo, ormai agli sgoccioli della sua quarantena dopo il rientro da Madeira: martedì è la giornata chiave per CR7, inizierà con gli esami medici e proseguirà con l'eventuale seduta di allenamento al centro sportivo. Governo permettendo, la normalità bussa forte in casa Juve.