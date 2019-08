Nella giornata di domani la Juventus affronterà un'amichevole a porte chiuse al Training Center della Continassa contro il Novara. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, l'appuntamento è per le ore 18 in casa bianconera, per una partitella importante come test in vista della successiva amichevole contro l'Atletico Madrid di sabato sera, valida per l'International Champions Cup. Il Novara, per altro, sarà la prima avversaria della Juventus Under 23 il prossimo 26 agosto, nell'esordio stagionale in Serie C.