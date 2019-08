La Juventus non si è fermata nemmeno a Ferragosto e stamattina ha tenuto la sessione di allenamento, post Villar Perosa. Tra il gruppo impegnato nella parte atletica e poi in quella tattica, mancava Cristiano Ronaldo, già da ieri ai box per un affaticamento all'adduttore sinistro. Ora il dubbio sul rientro del portoghese si rimanda a domani, con Sarri che condurrà l'allenamento nel pomeriggio: salvo particolari riprese improvvise, CR7 dovrebbe continuare il suo lavoro differenziato.