Come raccontato da Juventus.com, i bianconeri hanno svolto quest'oggi una seduta aperta ai tifosi possessori della tessera member. "Con l’affetto dei tifosi bianconeri. E’ iniziata così la marcia di preparazione al Derby D’Italia di domenica sera a San Siro - si legge su Juventus.com -. Dopo il giorno di riposo concesso post-Bayer Leverkusen, la Juve ha ripreso ad allenarsi davanti agli spettatori sugli spalti del JTC Continassa (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official Fan Club): il modo migliore per iniziare il countdown alla sfida di San Siro. Per Bonucci e compagni, la seduta ha previsto attivazione generale, poi squadra divisa in due blocchi per lavoro tattico e infine partitella finale a campo ridotto, tra gli applausi dei tifosi". E domani? Altro giro, altro allenamento. Che arriverà in mattinata.