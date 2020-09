Anche noi oggi ve l'abbiamo ricordato: esattamente 12 anni fa, il 17 settembre 2008, la Juventus tornava in Champions League dopo l'inferno di Calciopoli e la Serie B battendo 1-0 lo Zenit San Pietroburgo all'Olimpico di Torino. L'allenatore era Claudio Ranieri e il leader della squadra era capitan Alex Del Piero. Fu proprio lui a decidere la partita con una punizione magica che non diede scampo a Malafeev. E l'esultanza fu adeguata al gol: una capriola che mandò ancora più in visibilio il pubblico bianconero. La Juve stasera ha condiviso sui social il video di quella perla.