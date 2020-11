Alessandro Del Piero, nei primi anni alla Juventus fino all'infortunio al ginocchio del 1998, è stato a tratti il miglior giocatore al mondo. O quantomeno sul podio. E per una notte, quella del 26 novembre 1996, è stato un giocatore... Intercontinentale. Sì, erano anni in cui non c'era il Mondiale per Club, ma ci si giocava la coppa solo tra la vincitrice della Champions League e quella della Coppa Libertadores. Europa contro Sud America. E a spuntarla nel '96 fu la Juventus, che sei mesi prima aveva sconfitto l'Ajax ai rigori nella finale di Champions dell'Olimpico. A decidere il match contro il River Plate, con l'1-0 segnato a 10 minuti dalla fine, fu Del Piero con un gol fantastico, un diagonale terra-aria su azione di corner.