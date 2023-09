Non è mancata una dedica speciale da parte di Federico, dopo il gol che ieri sera ha regalato allail doppio vantaggio sulla. Durante la sua esultanza, infatti l'esterno classe 1997 ha subito guardato sugli spalti dell'Allianz Stadium indicando la sua fidanzata Lucia Bramani, alla quale ha rivolto un dolce sorriso e un cenno d'intesa, che non è passato inosservato tra i tifosi bianconeri. Insieme a lei, come documentato sui social, c'era anche Adriana, la sorella minore del giocatore azzurro, che quindi ha potuto contare su due supporter d'eccezione per un match importante come quello di ieri.