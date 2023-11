Sono rientrati tutti, i giocatori impiegati dalle rispettive nazionali nel corso della sosta. Ieri infatti Massimilianoha potuto contare allaper la seduta pomeridiana sull'intero gruppo squadra. In totale hanno trascorso in campo 928 minuti, il più impiegato è certamente Adrienche è stato in campo con la Francia per 142 minuti totali. C'è anche chi non è stato impiegato, come Gleisoned Andrea, chi ha fatto ritorno anzitempo come Westonma non solo. In gallery gli impieghi totali dei bianconeri che ora si apprestano ad affrontare l'Inter domenica sera all'Allianz Stadium.