Uno alla volta, sennò c'è il rischio di perdersi. La Juve ha da fare le famose plusvalenze, ma quanti giocatori restano da piazzare? Tanti, tantissimi se consideriamo la formazione Under 23. E da qui arrivano potenziali 'numeri' - interessanti - che potranno aiutare Cherubini a far quadrare i conti, in attesa che al ritiro si presentino anche quei giocatori di ritorno dai vari prestiti.



I NOMI GROSSI - De Sciglio, Rugani e Pjaca sono i 'nomi grossi', con cui la Juve si aspetta di definire quanto prima il programma del futuro. Se De Sciglio al momento sembra più orientato a partire - nonostante il ritorno di Allegri, da sempre suo mentore-, occhio alla situazione Rugani. Ve ne parliamo nella gallery dedicata: scorrete qui in basso...