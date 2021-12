"Facendo seguito al comunicato diffuso in data 21 dicembre 2021, si comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob 11971/1999,(interamente sottoscritto e versato) di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) riveniente dall’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 29 ottobre 2021 tramiteDi seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale precedente:Totale euro 11.406.986,56Totale n. azioni 1.330.251.988In data 27 dicembre 2021 sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Torino l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile e lo statuto sociale aggiornato, che sono stati iscritti presso il Registro stesso in data odierna".Un documento pubblicato sul sito ufficiale bianconero Juventus.com.