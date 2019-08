Il Manchester United frena, la Juve tampona. Come nel più classico degli incidenti, la colpa resta del primo della fila. Il codice stradale però, non vale per il mercato, così, mentre l'asse Torino-Manchester sta subendo un raffreddamento, l'Inter ci prova. Lo riporta Sky Sport, che annuncia come il mancato accordo tra i Red Devils e Dybala possa riaccendere ogni speranza delle altre pretendenti per Romelu Lukaku. Altre, come il Napoli, che oggi con le parole di De Laurentiis ha manifestato il proprio interesse per il belga. L'Inter, comunque, qualora la Juventus dovesse venire esclusa dai giochi, sarebbe comunque la favorita: nelle intenzioni di Marotta e Ausilio, ci sarebbe quella di alzare la precedente proposta, ferma a 60 milioni di euro.