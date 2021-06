Una stagione per diventare grande. Dusan Vlahovic è esploso, lo dimostrano i 21 gol in campionato e la voglia di non fermarsi qui. La Fiorentina non lo vuole perdere nonostante gli assalti dal mercato – la Juventus lo ha inserito nella short list per l’attacco – e vuole rinnovargli il contratto. Lo ha spiegato il dg viola Joe Barone ai canali ufficiali del club: “Vlahovic ha altri due anni di contratto, è innamorato del popolo viola e della città. Vogliamo rinnovarlo, stiamo al lavoro e da parte nostra ce la metteremo tutta per farcela”.