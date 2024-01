Il nuovo acquisto della Juve, Tiago, ha rilasciato un'intervista a Dazn raccontando come sono andati i primi giorni nella nuova avventura in bianconero.ALLA JUVE PERCHE'... - "Ho sentito che la Juve voleva comprarmi e aveva una strategia che è importante per me, sono due squadre di qualità ma sentivo che la Juve era il meglio per me. Nella vita bisogna prendere le decisioni e ho fatto la mia, sono contento".