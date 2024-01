Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, Tiagoha spiegato anche la scelta del suo numero di maglia, il 33. Ecco le sue parole: "A Lille giocavo con la 3, qui abbiamocon la 3. Voglio giocare con due 3, toccava mettere un numero in più".Resta ora da capire se il difensore portoghese, che si è già aggregato alla squadra negli allenamenti alla Continassa di ieri e oggi, potrà essere convocato da Massimiliano Allegri per la sfida casalinga di sabato contro l', scenario che però appare improbabile.