Oggi, Tiago Djalò ha partecipato a una porzione dell'allenamento con la squadra, segnalando condizioni fisiche buone, sebbene sia da considerare il fatto che non abbia giocato praticamente da un anno. La sua inclusione nella convocazione per la partita contro l'sarà oggetto di decisione da parte di Allegri, in collaborazione con lo staff tecnico. La valutazione terrà conto del suo stato attuale e della necessità di reintegrarlo gradualmente nell'attività di gioco dopo il periodo di inattività. Il fatto che abbia cominciato a lavorare con il gruppo, anche se solo in parte, é comunque un segnale positivo per il futuro.